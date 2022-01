Gremiales advierten con expulsar a dirigente involucrado en el caso ítems fantasmas

Escucha esta nota aquí

El dirigente nacional de los gremiales, Juan Carlos García, anunció este lunes que se solicitó a la Fiscalía acelerar las investigaciones sobre el caso de los 800 ítems fantasmas detectados en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y se refirió a la presunta participación de uno de sus dirigentes, el exconcejal Jesús Cahuana (UCS)

“Hemos pedido que la justicia se acelere, que sea más eficaz. No esperemos a que algunas personas involucradas en estos ítems fantasmas escapen del país. Vamos a tomar la decisión de expulsar de la familia gremial a estos malos dirigentes involucrados”, indicó García a la red ATB.

Uno de los dirigentes que está presuntamente involucrado en este caso de corrupción es el exconcejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jesús Cahuana, quien era responsable del Área de Mercados y ahora es dirigente gremial en el departamento de Santa Cruz. Según García, era conocido como el 'dictador de los gremiales'.

“Nos enteramos que el señor Jesús Cahuana, que tenía un poder absoluto en la Intendencia Municipal y quien hizo agredir a los hermanos gremiales de La Ramada, hoy aparece como involucrado en el caso ítems fantasmas”, reprochó.

El exconcejal Cahuana presentó su declaración informativa el pasado 7 de diciembre, en calidad de testigo, en el Ministerio Público de Santa Cruz, por el caso de corrupción detectado en la Alcaldía, pero negó tener alguna relación con el Ejecutivo municipal y no dio más detalles de su declaración porque le pidieron reserva.

“Me han hecho la citación y estoy presente. Cuando me convoquen estaré, no tengo ningún problema. Fui citado en calidad de testigo (…) Acabo de declarar, me han pedido que quede en reserva todo lo que he dicho”, indicó Cahuana a los medios de comunicación en diciembre pasado.

