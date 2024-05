Gremiales del Mutualista estuvieron en el TCP en Sucre y este miércoles marchan al Palacio de Justicia

"Esperemos que los privados no consoliden este golpe nefasto para el pueblo cruceño, no permitamos que un terreno municipal, por malos administradores de justicia que quieren hacerse millonarios, termine en manos privadas, y que el Municipio pierda más de 100 millones de dólares. Crapuzzi, no será fácil que te quedes con algo de todos los cruceños. La familia gremial se respeta", advirtió.