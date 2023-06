Gremiales del nuevo mercado La Ramada toman la Quinta Municipal en busca de atención a sus reclamos

Roger Lavardenz, dirigente gremial, aseguró que la toma de las instalaciones se mantendrá hasta que la autoridad edil asuma el compromiso de atender la demanda. En caso de no obtener respuesta, también indicó que se tiene previsto iniciar un proceso por incumplimiento de deberes ante la Fiscalía Departamental en horas de la tarde.

"Después de cinco años de haber sido trasladados al nuevo mercado, el Gobierno municipal no ha cumplido en nada. Existe una ley, la 136, que establece que en el antiguo mercado La Ramada no debe haber vendedores ambulantes; sin embargo, está más lleno que nunca. También se ha afirmado que el transporte provincial debe estar en el nuevo mercado, y tampoco se ha cumplido. En resumen, el Gobierno municipal no ha cumplido en nada", reclamó Lavardenz.