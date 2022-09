Gremiales salen a las calles para rechazar un posible nuevo paro en Santa Cruz

La marcha partió a las 15:30 desde la exterminal de buses (avenida Cañoto) rumbo a la plaza principal 24 de Septiembre. En el recorrido, los dirigentes aclararon que no están en contra de la realización del censo, pero sí rechazan cualquier movilización que atente contra la economía de su sector.

“Ellos pueden parar un mes como lo han hecho antes, porque reciben sueldo, nosotros si no trabajamos no comemos. Se creen dueños de Santa Cruz cuando Santa Cruz somos todos, nosotros no estamos en contra del censo”, expresó René Troncoso, uno de los dirigentes que encabeza la marcha.