Gremiales venden la mitad de lo habitual; la carne de res ha subido Bs 2

Dijo que como resultado del paro y los cercos, la fruta ha subido. "La papaya en el Abasto está a Bs 14 solo la unidad, y aquí no pagan más de 15. La banana nunca había subido a Bs 200 o 220 la caja , ahora está así, como para que vendamos a 12 la docena, y la gente no paga más de 10", lamentó.

"Solo estamos abasteciendo a los de la zona porque no hay micros. La carne de primera estaba Bs 38 y ahora en 40 porque el precio del kilo gancho es general, le aumenta a todo lo demás ", explicó.

Neidy Sanabria, otra gremialista, dijo que los vendedores de los mercados que viven cerca llegan caminando y que si bien los productos están llegando, lo hacen con retraso. "Hasta dos horas después. El cerco de La Guardia nos perjudica. Hoy he vendido 50% de lo normal", suspiró.

Otra vendedora de verduras, que no dio su nombre, dijo que hay poca gente, y que no hay fruta, ni verduras en las cantidades de siempre. "Es una pena. Que el Gobierno arregle, el censo es para todos los bolivianos, muy mal que nos castigue a nosotros, que ganamos del día. No sé qué quiere el Gobierno", aludió.