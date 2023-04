Grupos afines al MAS marchan contra los bloqueos anunciados para el jueves

"Nos hemos convocado todos los distritos, gremiales y transportistas, para decirles a los grupos de poder, (a) la tiranía de la Gobernación, que no queremos más paros. No queremos más sometimiento, nos coartan el derecho al trabajo, a la vida. Como MAS no lo vamos a permitir; el gobierno ya retiró esas leyes", expresó el concejal masista.