Guarayos: Comité Cívico denuncia que concesiones mineras no están cumpliendo con las regalías

Amparado en un informe de la secretaria de minas y energía del Gobierno Departamental, el presidente del Comité Cívico de Ascensión, Salvador Vaca, informó que en la provincial Guarayos operan 67 concesiones mineras, de las cuales ninguna tributa debidamente a los municipios existentes en ésta jurisdicción, que son Ascensión, El Puente y Urubichá.



El informe firmado por el secretario de dicha repartición, Luis Fernando Menacho Ortiz, indicó que desde el 2016 al 2022, las concesiones aportaron solo Bs 62 mil, lo que significa que cada concesión aportó como Bs 300 al año, monto que fue calificado por el dirigente como "una burla".



"Es más, el 2023 no se reporta ningún movimiento minero, como si en ese año no haya habido actividad minera", refirió Vaca Añez.



Mencionó que según la ley, el 85% de las regalías van al Gobierno Departamental y el 15% para los municipios productores, siendo éste último que no llega a las regiones.



"Estás empresas mineras, cuyos propietarios, en su mayoría son extranjeros no están dejando ningún beneficio, solo están destruyendo nuestros bosques y contaminando el agua", lamentó el cívico, a tiempo de hacer un llamado a las autoridades ediles, de los tres municipios, para que luchen por los recursos que bien pueden ser utilizados en salud y educación.