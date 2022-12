Guarayos determina asumir la legítima defensa de sus terrenos y emplaza al Gobierno hasta el 30 de enero para convocar a la Comisión Agraria

Vaca inició su discurso expresando el “clamor de un pueblo que está siendo víctima de milicias armadas, atacando a nuestro pueblo. Quiero que el Gobierno mire a nuestro pueblo”, lanzó.



Agregó “señores del Gobierno, ésta es la gente del campo (los del cabildo) y no las milicias armadas que ustedes traen. No aquellos que vienen, que por poner una carpa dicen que son una comunidad campesino- indígena. Realmente estos interculturales se están repartiendo nuestra tierra como pipoca. ¿Y qué hace el Gobierno para proteger a los productores, a los que dan seguridad alimentaria al país?”.



Vaca consultó al Ejecutivo Nacional desde la testera, “señores ¿está vigente nuestra Constitución Política del Estado? Si es así, ¿por qué no hace cumplir los derechos y garantías a la propiedad privada, a la soberanía alimentaria, a la libre determinación?. ¿Por qué no respeta el territorio indígena?”, reclamó.



Para Vaca la justicia no funciona, no funciona el Gobierno con respecto a la dotación de tierras. “Porque ya tenían programado entregar la tierra como botín político a su gente, que no es del lugar, que es de otra cultura, y que no nos representa. Entonces, ¿qué se hace?”.



Sin embargo, el cívico remarcó el beneficio de la ley ante esta situación. “Vean cómo la ley es sabia. El Código Penal, en su artículo 11, nos ampara con la legítima defensa, en la misma proporción de la agresión. Porque de esperar a la Policía, vamos a aparecer muertos”, sostuvo.



“Entonces señores avasalladores, traficantes de tierra, que tengan la bandera o representación que quieran. Esta noche se les acabó el Carnaval”, advirtió Vaca y lanzó las preguntas del cabildo.