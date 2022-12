"Guarda tu título, algún día lo vas a necesitar", le dijeron los avasalladores a la dueña de un predio en Guarayos

"Me dijeron que me guarde mi título, que a ellos no les importaba. Instalaron una chocita con un cartel. Más tarde se fueron. Pero esa es su manera de operar, no hay como descuidarse con estas personas, porque vuelven y tumban todo", contó Yucra, a tiempo de remarcar que este hecho se registró el domingo pasado en Ascensión de Guarayos.