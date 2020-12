Guardia baleado en atraco frustrado se recupera en la Caja Petrolera

Escucha esta nota aquí

El guardia de seguridad, que fuera herido de bala en días pasados en un atraco frustrado a una empresa agrícola, fue ingresado a una cirugía en la Caja Petrolera de Salud (CPS), ya que todavía tenía la bala en la pierna,lo que podía haber complicado su salud.



Desde el entorno familia del afectado, de nombre Dan V, indicaron que tuvieron que esperar dos días para que el guardia pueda ser intervenido, puesto que no había espacio en los quirófanos y por eso se retrasó la cirugía. La operación se inició al final de la tarde de este 11 de diciembre y hasta el cierre de esta nota todavía permanecía en el quirófano con un cuadro reservado.



El hecho ocurrió en una empresa de venta de insumos agrícolas, ubicada entre el segundo y tercer anillo de circunvalación de la avenida Alemania. Los pistoleros no lograron el objetivo de robar al menos $us 84.000.



En este sentido, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) expuso que profundiza las pesquisas, pero también lanzó el mensaje de tomar los recaudos correspondientes para evitar hechos violentos, especialmente en esta época de fiestas de fin de año. La Policía puede acudir para contribuir en la custodia del transporte de dinero, según el el reporte.



Para dar con los asaltantes se analizó las imágenes de cámaras de seguridad, en las que se observa el ingreso de dos sujetos que llegaron en una motocicleta de color azul, cerca de las 15:30 del miércoles. Los individuos tenían el fin de robar el dinero, pero el guardia intervino y fue herido de bala en la pierna.