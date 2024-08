¿Habrá clases para los escolares este jueves, 1 de agosto?

A través de un pronunciamiento oficial, la institución indicó: "El Magisterio Urbano ratifica su compromiso con la educación, no obstante, ante los anuncios de bloqueo en nuestra ciudad y con el fin de precautelar la integridad de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo es que exigimos a nuestras autoridades la aplicación de la modalidad de clases virtuales sincrónicas o asincrónicas mientras dure los conflictos y bloqueos".



Asimismo, exigen "al gobierno central de una respuesta y solución estructural a la crisis económica que se refleja en la falta de combustible, dólares y a la subida de los precios de la canasta familiar; a su vez los maestros ratificamos nuestra firme posición de defender el presupuesto educativo por lo que no permitiremos ningún recorte económico o reversión de ítems en nuestro departamento, como también exigimos la atención ante las observaciones del examen de ascenso 2024, declarándose en estado de emergencia".



El documento insta a "nuestros representantes de cédulas sindicales coordinar y consensuar con nuestros colegas directores de unidades educativas la aplicación de las clases virtual es sincrónicas o asincrónicas, mientras duren los conflictos y comunicar a nuestros padres de familia de manera pertinente ya que no se puede exponer a nuestros docentes y estudiantes a los bloqueos y otras situaciones conflictivas productos de estas medidas de presión, la Federación estará atenta ante cualquier tipo de amedrentamiento que hagan algunas autoridades educativas por disponer algún cambio de modalidad en estos días de conflictos, brindado respaldo a nuestros colegas docentes y directores".



Para finalizar, el sector lamentó que "la autoridad Departamental en Educación no dé la cara ante estos anuncios de bloqueo, que ponen en vilo a docentes, estudiantes y padres de familia, sobre la modalidad de clases a tomar, a su vez exigimos que se consensue con el Magisterio una salida o alternativa para estos momentos de conflictos, como una reprogramación del calendario escolar, caso contrario, tendremos que demandar el cambio de estas autoridades que no saben dar respuestas consensuadas a estas problemáticas".