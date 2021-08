Hace 7 días que Santa Cruz no cuenta con segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik

Escucha esta nota aquí

Hace siete días que Santa Cruz no cuenta con segundas dosis de la vacuna Sputnik V para completar la inmunización a 43.200 personas mayores de 60 años, que viven en la capital y provincias. Es por ello que desde la Gobernación cruceña exigieron este lunes al Ministerio de Salud la dotación las dosis rusas, debido a que este grupo etario es el que más ha sido afectado por la pandemia del coronavirus.

Fernando Pacheco, secretario de Salud y Desarrollo Humano, indicó que con esta escasez de dosis rusas se está “poniendo en riesgo la salud de las personas de la tercera edad” y que se han enviado solicitudes al Gobierno nacional para reabastecer al departamento de vacunas, pero no se ha tenido respuestas.

“No se tiene un estudio de combinaciones para poder aplicarles una vacuna de otro laboratorio y no se cuenta con un instructivo nacional que establezca cómo se procederá, o si llegarán o no las segundas dosis de las vacunas (…) No se puede perder más tiempo, basta de improvisaciones que ponen en riesgo la vida de la población”, agregó.

Según los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), se necesitan 43.200 segundas vacunas de Sputnik V para terminar la inmunización a los mayores de 60 años hasta este mes de agosto. Además, de que algunos de estos beneficiarios debían recibir su segunda inoculación en la última semana de julio.

Pacheco indicó que la falta se vacunas afecta al esfuerzo que viene realizando el departamento cruceño, donde se han vacunado hasta a 40 mil personas por día, por lo que pidió al Gobierno nacional abastecer de segundas dosis rusas para continuar con el plan de vacunación.

