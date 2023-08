Hallan muerto a hombre secuestrado por el que pedían recompensa de $us 200 mil

Simón Alonzo Mollo (31) más conocido como Pacho, natural de Cochabamba, pero radicado en San Matías, fue encontrado muerto en Cáceres, territorio brasileño, luego de haber sido secuestrado hace casi cuatro días. Sus captores pedían a la familia una recompensa de $us 200 mil por su liberación.

Los informes de la Policía de Brasil y Bolivia señalan que el hombre fue secuestrado por desconocidos fuertemente armados y trasladado a ese lugar. Los familiares denunciaron el hecho a la Policía y dieron a conocer que los captores pidieron una recompensa de $us 200 mil a cambio de su liberación. Informes policiales, dan cuenta que los familiares entregaron los $us 200 mil, pero el hombre no fue liberado.