Harán evaluación sicológica a mujer que asesinó a su hija gemela y la Policía la investiga por cuatro delitos

Escucha esta nota aquí

Por: Jessica Vega M.

La mujer que asesinó a una de sus hijas gemelas con capacidades especiales y dejó malherida a la otra, e intentó suicidarse cortándose el cuello, recibe atención médica en el Hospital Francés en la zona sur de la ciudad, será evaluada por un siquiatra para saber qué la llevó a cometer el crimen, según informó la familia.

Su hermano Charles Salvatierra, indicó que los médicos le pidieron que busquen un siquiatra para que valore su estado y la medique. “Ella está despierta, pero no dice nada, habla otras cosas”, indicó el hermano.

Él ni el resto de su familia no entienden qué sucedió con su hermana, ya que siempre fue tranquila y nunca les comentó de algún problema, es más, asegura que cuando tenían dificultades ella era la primera en ayudarlos. “Sus hijas eran todo para ella, las atendía siempre, no entendemos que pasó”, dice.

La agresora identificada como Griselda Salvatierra (55) tiene cortaduras en el cuerpo y cuello, está aprehendida y permanece internada en el hospital con custodia policial. Mientras que su hija, la gemela que sobrevivió, también es asistida en ese nosocomio, ella tiene heridas en sus brazos y su cuello.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Nicanor Corcuy, indicó que aún no se tomó la declaración de la mujer, sin embargo se la investiga por cuatro delitos: asesinato, tentativa de asesinato a su otra hija, tentativa de infanticidio a dos menores heridos y tentativa de suicidio.

Agregó que también se conoció la causa de la muerte de la gemela que falleció a manos de su madre. “El informe forense establece que la causa de muerte fue producto de un trauma cortante en el cuello por arma blanca, anemia aguda y shock hipovolémico”, dijo.

No solo las hijas de la agresora resultaron heridas, sino también otras personas que intentaban ayudar a las adolescentes de 17 años que suplicaban ayuda, este hecho se registró la noche del sábado en el barrio Carlos Laborde, en el octavo anillo de la avenida Santos Dumont.