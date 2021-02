¿Has decidido pasar el feriado largo en las provincias? Esto es lo que debes tomar en cuenta antes de emprender el viaje

Escucha esta nota aquí

Con información de los corresponsales de EL DEBER en las provincias

Así como en la capital cruceña se dictaron una serie de restricciones y reglas, que dan lugar a una nueva cuarentena rígida, en las provincias cruceñas también regirán medidas que no tienen otro interés que evitar aglomeraciones y jolgorios en plena emergencia sanitaria y propagación de contagios por Covid-19.

Desde encapsulamientos hasta suspensión de actividades marcan la agenda del feriado de algunos municipios, pero también dan alternativas a sus visitantes con miras a dinamizar el turismo y otras actividades que den un respiro a la economía de los pobladores.

Vale recordar que la Alcaldía cruceña dispuso una cuarentena rígida desde las 20:00 de este sábado (13 de febrero) hasta las 04:00 de la madrugada del miércoles (17 de febrero), por lo que la circulación de vehículos, ya sean públicos o privados, queda restringida.

Por lo tanto, si has decidido pasar este feriado largo fuera del municipio de Santa Cruz de la Sierra toma en cuenta que puedes salir hasta las 20:00 de este sábado y retornar a partir de las 4:00 del próximo miércoles.

Encapsulamiento en Vallegrande

Uno de los epicentros de la fiesta carnavalera en el departamento cruceño cerrará sus ingresos para evitar la propagación de contagios. Autoridades y comparsas decidieron acatar las medidas más estrictas.

A través de un video difundido por la cuenta de Facebook del municipio vallegrandino, el alcalde Casto Romero dijo que, luego de la reunión realizada con los comparseros y los responsables de la salud, se determinó suspender el Carnaval para precautelar la salud de la ciudadanía y haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades departamentales y nacionales al respecto.

“Sabemos que es el Carnaval es donde se genera más beneficios económicos para la población y se resalta el rescate cultural de las comparsas en esos días, pero lamentablemente esta pandemia hace que tomemos esta determinación", dijo Romero.

San Javier, sin Carnaval, pero a la espera de turistas

Este 2021, el municipio de San Javier no tendrá Carnaval. Es más, las fiestas, concentraciones y reuniones están prohibidas, ya que las autoridades buscan evitar nuevos contagios por Covid-19, aunque esperan que en los próximos días lleguen visitantes y turistas hasta dicha localidad.

Según Rebeca Cuéllar, responsable de la Unidad de Turismo y Cultura de la Alcaldía javiereña, este año no se desarrollará ninguna actividad de Carnaval, pues la premisa es evitar que haya más contagios por Covid-19. En contraste, y tomando en cuenta la necesidad de reactivar la economía local, se espera la llegada de personas de otros municipios, por lo que las rutas a los distintos atractivos turísticos se encuentran transitables, entre las que destacan las termas Aguas Calientes y el complejo Aguas Tibias.

Los distintos negocios de servicios turísticos mantienen las exigencias de cumplir todos los protocolos de bioseguridad, cuyo cumplimiento estará a cargo de la Intendencia municipal.

Samaipata recibirá visitantes, pero no permite fiestas

Las fiestas, el corso y toda actividad que signifique aglomeración o tumulto están totalmente prohibidas y la circulación se restringe desde las 22:00, de acuerdo al reporte del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM). Además, se realizarán operativos y controles para quienes incumplan los protocolos sanitarios.

Perfilan multas de hasta Bs 2.000 para quienes incumplan las medidas dictadas por la Alcaldía. Las recomendaciones se extienden, principalmente, para los visitantes que llegarán a Samaipata desde este viernes.

Ley seca en Puerto Quijarro



Se prohíbe el expendio o cualquier comercialización de bebidas alcohólicas a licorerías, supermercados y mercados, así como el consumo de las mismas, por disposición de la Alcaldía, desde donde también anunciaron la prohibición de circulación desde las 18:00 a las 05:00.

Esto conlleva a la suspensión de las fiestas carnestolendas, al igual que las fiestas y la apertura de boliches, bares, billares, karaokes y discotecas, según una nomativa emitida en las últimas horas.

En el Torno no se permite ni el uso de piscinas

Están prohibidas las aglomeraciones de toda índole, fiestas públicas y privadas, karaokes, rockolas, bares, boliches, billares, discotecas, balnearios, saunas, piscinas. También se prohibirá la circulación desde las 23:000 a las 04:00 durante los días de Carnaval.

No obstante, se permite la apertura de tiendas, centros de abastecimiento y mercados, así como los negocios de expendio y consumo de comida, en los que solo se permitirá un 30% de aforo y se exigirá el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Prohibiciones en Portachuelo

Desde el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) determinaron prohibir fiestas y eventos para precautelar la salud de los portachueleños. "Les pedimos que en esta ocasión nos regalemos seguridad", manifestaron las autoridades locales

Las autoridades se abocarán a los rastrillajes en los barrios para frenar la propagación del virus y esperan que la gente sea consciente de la urgencia que atraviesa el municipio para hacer frente al virus.

No sonarán los violines en Guarayos

El alcalde Suizo de Nilson Carrasco y presidente del Comité de Emergencia, COEM, informó que este año, para evitar mayor contagio del coronavirus, queda prohibido todo festejo carnavalero, por lo que no sonarán los violines guarayos.



"Quedan prohibidas las aglomeraciones, habrá control estricto con la Fiscalía", dijo la autoridad municipal. "Sabemos que el carnaval es tradición y cultura, además de que genera movimiento económico, pero lo hacemos para salvar vidas", complementó.



Sanciones para infractores en Cuatro Cañadas

Quedan prohibidas las aglomeraciones, habrá control estricto por parte de la Policía local y la Gendarmería, ambas entidades están autorizadas para "sancionar de la manera más ejemplarizadora", según informaron desde la municipalidad.

"El carnaval es tradición y cultura, además genera movimiento económico, pero lo hacemos con el fin de precautelar la integridad física, salud y bienestar de la población y salvar vidas", indicó el alcalde, Genaro Carreño.

Prohibiciones en San Matías

El alcalde de San Matías promulgó la ley municipal N° 027/2021, en la que prohíbe estrictamente la celebración de fiestas y actividades carnavaleras. La disposición también valora la necesaria protección de la población ante la segunda ola de contagios por Covid-19 que se vive en la región. La normativa aprobada también dispone el uso obligatorio del barbijo en el área urbana.

La hostelería también padece una de las peores temporadas ante la poca afluencia de turistas y visitantes. Las autoridades alegan que el mal estado de la carretera incide en la decisión de los viajeros para ubicar a San Matías en su destino.

Roboré cerrará su plaza

Para evitar fiestas y aglomeraciones no se podrá circular por la plaza principal del municipio, según las autoridades. Y se mantendrá la regla que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. La circulación solo se permite desde las 05:00 hasta la medianoche.

Si bien no habrá Carnaval en Roboré, las actividades turísticas no están prohibidas y se espera que llegue visitantes a la zona urbana. No obstante, la localidad de Santiago de Chiquitos, que pertenece a la jurisdicción de Roboré, estará encapsulada, segúnlas autoridades.



Estado de las carreteras y caminos

Kathia Lara, directora del Servicio Departamental de Caminos de la Gobernación (Sedcam), informó que en San Juan se están realizando canalizaciones; en Yapacaní, en el cruce de la ruta 4; en Buena Vista, en la zona de San Isidro, mientras que en San Carlos se está concluyendo el pequeño tramo en El Pilar-Buen Retiro, que estaba muy dañado.



En la provincia Sara se habilitó un paso en el puente de Los Andes y otro provisional en el municipio de Santa Rosa, por lo cual se espera que en la próxima semana o en 10 días se refaccionará con unas alcantarillas que se están adquiriendo para dicho fin.

Con respecto a los Valles Cruceños, la provincia con mayores daños es Florida y en parte Vallegrande; en Florida los tramos críticos son Algodonal-Santa Rosa y Hierba Buena-Militar, donde ha habido derrumbes, y la maquinaria de la Gobernación está haciendo la respectiva limpieza; en Vallegrande se han habilitado pasos vehiculares para vehículos livianos en la zona de Postrervalle.



En la provincia Obispo Santisteban, en el tramo de Piraí-Canandoa, Peta Grande ha sido uno de los más afectados, motivo por el cual se pide transitar con máxima precaución por las rutas saturadas; a su vez, en Warnes hay terrenos saturados, especialmente en la ruta Candelaria, en el límite con el municipio de Okinawa.



En la zona de la provincia Ángel Sandoval existen afectaciones con plataformas totalmente saturadas, en la provincia Germán Busch se presentan abollamientos profundos, en Guarayos hay plataforma saturada, así como también se está trabajando en la reparación de afectaciones camineras en Cordillera.



Vale recordar que el gobernador Rubén Costas señaló en una entrevista con Unitel que cada municipio tiene en sus manos decidir sobre las actividades de Carnaval y señaló que este teme no debe politizarse

"Una cosa que es real y no seré yo el que no respete la autonomía; cada municipio tiene su propia priorización y decisiones que tiene que tomar. Esto está amparado por un decreto nacional que en esencia dice que cada municipio debe tomar las medidas necesarias", manifestó la autoridad.

