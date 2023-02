“Hasta aquí llegamos”: el dramático relato de la boliviana que salvó a sus tres hijos durante el terremoto en Turquía

El pasado 6 de febrero, en horas de la madrugada, ocurrió un nuevo sismo y fue devastador. “Ese día yo me levanté por el sonido del celular de mi hijo, que sonó por la notificación de un mensaje; si no escuchaba eso, no me iba a levantar y cuando me levante sentí el movimiento, supuse que iba a pasar, pero vino el segundo sismo y fue más horrible. En ese momento yo dije: hasta aquí llegamos”, relató en entrevista con EL DEBER y otros medios que dieron cobertura a la llegada de esta familia.