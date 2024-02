Hay 94% de avance en refacción de colegios; Alcaldía garantiza desayuno, pupitres y útiles

Asimismo, pidió a los padres que "pongan mucho ojo a esto", y que avisen de inmediato si no llega el desayuno , pues en caso de incumplimiento no se pagará a las empresas proveedoras.

"Avísennos para que hagamos respetar el derecho de los niños, y si no llega en horario también tienen multa. Si algún producto falta o llega en mal estado, también tienen que reportar de inmediato, debe ser repuesto, y tomaremos sanciones correspondientes", explicó.

"Esta semana ya he autorizado a las empresas, con la Dirección de Educación, para que sigan entregando los pupitres, escuela por escuela programada. Hasta fin de mes terminaríamos la entrega a todas las unidades educativas que esperan este mobiliario escolar", adelantó.

"Esto es un incentivo a la educación , para que los papás traigan a los chicos a las aulas, no podemos dejar a los chicos en las calles o encerrados en las casas, ni privarlos del derecho a educarse", recalcó.

"Como Plan 3.000 ustedes están en desventaja; de la población aproximada que tienen, de 300 mil habitantes, solo hay 120 mil registrados en el censo, significa que no llega plata para que podamos seguir haciendo obras. En 2012 nos han contado en Santa Cruz de la Sierra por 1.400.000 habitantes, y yo sé que somos más de dos millones, es decir que esa plata se queda en otro lado", lamentó.

Según Fernández, la gente llega a la capital cruceña con sus hijos y necesidades, y es para ellos también que se quiere construir más escuelas y hospitales. "Ayuden, ustedes este 23 de marzo, día del censo. No puede quedar una sola vivienda sin ser censada", convocó.

"Hay que tener cuidado, todavía no se ha eliminado al 100%, la curva está baja, pero no hay que confiarse, por eso es importante esta semana ver el comportamiento y ojalá que se vaya esta otra cepa lo más pronto posible, porque ha estado golpeando a las familias cruceñas", exhortó.

También habló del dengue, dijo que se están haciendo fumigaciones, y anunció recorridos por distritos, porque el dengue no se irá todavía, y advirtió que hay síntomas en muchos lugares, no solo en las escuelas.

"Tenemos que entrar a los barrios, casas, botar llantas, tachos, donde se acumula agua y se incuba el mosquito. El tema no es ir a fumigar, lo más importante es eliminar criaderos, tenemos las brigadas que hacen recorrido permanente para hacer verificación. No bajaremos los brazos con las mingas que nos han dado resultados, por eso los indicadores que tenemos son bajos, pero no hay que descuidarse porque aún estamos en época de lluvias", finalizó.