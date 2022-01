"Hay menos aglomeración debido a la inscripción virtual", el balance tras el primer día de filas en colegios

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

El subdirector departamental de Educación, José Luis Balderrama, en entrevista con EL DEBER Streaming, informó que durante esta jornada recorrieron distintas unidades educativas y no encontraron mucha afluencia de padres y madres de familia. Esto lo atribuye a la implementación de la inscripción virtual.

“Estamos promocionando la inscripción virtual, es decir, que los papás se descarguen la ficha de inscripción de la página web del Ministerio, le saquen una foto y se envíen al director. Entonces no habría necesidad de que los padres vayan a las unidades educativas y ya no habría aglomeración de padres y madres”, señaló Balderrama.

Entre algunas de las dificultades que se presentaron durante este primer día de inscripciones, indica que algunas unidades educativas no están colocando los contactos telefónicos en las fachadas para que los padres y madres puedan enviar el formulario por WhatsApp o correo electrónico, lo cual entorpece el proceso de inscripción.

La autoridad aprovechó para recordar que los días lunes, martes y miércoles solo se estará inscribiendo a estudiantes de primer año de inicial, primer año de primaria y primer año de secundaria. Mientras que los días jueves y viernes se inscribirán a los estudiantes que provenientes de otras unidades educativas.

“Los estudiantes antiguos ya están automáticamente inscritos y solo tienen que asistir a clases la primera semana de febrero para garantizar la inscripción”, recalcó.





Además, dijo que las personas que tengan complicaciones para descargar el formulario virtual, pueden enviarle un mensaje a su número privado 67986338 para que él les mande la ficha de inscripción personalmente.

Por último, pidió a las juntas escolares que no aprovechen el proceso de inscripción para hacer el cobro adeudado de la gestión 2021 y tampoco se pida que se cancelen meses de la nueva gestión 2021

“El papá o la mamá que quiera cancelar la mensualidad que lo haga voluntariamente, pero no utilicemos esto como medida de coacción para decir que si no cancela no se inscriba”, agregó.

