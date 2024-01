Hay preocupación por la transparencia en los ‘avances’ del Censo

La institucionalidad cruceña se encuentra preocupada por el papel del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, previsto a realizarse el 23 de marzo del presente año. Según información del INE, en la región cruceña ya comenzó con la capacitación de censistas voluntarios, llegando hasta el momento a más de 10.000 personas capacitadas.



El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y miembro de la Coordinadora por la Defensa de la Libertad, Justicia y Democracia, Reinerio Vargas, adelantó que para mañana a las 16:00 está prevista la reunión de esta organización que aglutina a diversas instituciones cruceñas para señalar cómo ellos ven el proceso censal.



La misma se realizará en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la universidad estatal cruceña.



“Estamos preocupados por el avance (en la preparación del censo). Hemos luchado por 36 días para lograr esto y no vemos la misma sintonía a escala nacional. La información no es transparente y eso preocupa”, dijo la autoridad universitaria.



Entre las observaciones que adelantó a EL DEBER, Vargas señaló que hace cuatro días pidió al INE que les hagan llegar la cifra total de voluntarios inscritos para ser censistas en el departamento cruceño y a qué zonas corresponden, esto para identificar los lugares que tienen debilidad de voluntarios y en dónde se concentra la mayoría de los censistas.



También se está solicitando transparentar los gastos económicos, porque son más de $us 60 millones los que están en juego y por último les preocupa que no se cuenta con un cronograma de las capacitaciones.



“No es nomás registrarse como censistas, uno tiene que capacitarse. En mi caso me integré como censista voluntario hace dos meses y hasta ahora me llega alguna citación o alguna comunicación de cuándo voy a ser capacitado. Por lo tanto, para hacer un censo de calidad los censistas deben ser capacitados y eso no estamos viendo”, agregó Vargas.



La comunidad universitaria de la Uagrm está llegando a los 30.000 voluntarios para ser censista el próximo 23 marzo.



El pasado 18 de enero, el Ilustre Consejo Universitario (ICU) de la Uagrm declaró como prioridad la realización del censo, instruyendo a todas las autoridades universitarias, docentes, estudiantes y administrativos de la casa superior de estudios universitarios a que participen de forma activa en todas las etapas a fin de coadyuvar y garantizar su realización.



“A la Universidad le pareció que el nivel de captación de agentes censales era muy bajo en relación a otras regiones del país. Entonces nosotros hemos declarado como prioridad universitaria la realización del mismo para que alumnos, profesores y administrativos participen como censistas”, dijo en aquella oportunidad el presidente del ICU, Roberto Capobianco.



Hace un par de días, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, indicó que cualquier situación de conflicto en el país, como el actual bloqueo de caminos, por ejemplo, podría poner en riesgo el censo, pero manifestó que se tiene que ser cauto.



“Entiendo que falta un par de meses para el proceso censal, entonces todavía se está realizando el trabajo de gabinete y en la ciudad. Por eso es aventurarse mucho decir que se puede poner en riesgo el censo por estos conflictos”, dijo el cívico.



Por último, hizo énfasis en la falta de censistas voluntarios en Santa Cruz, y volvió a llamar a la población a que se inscriban.



Avance



Durante esta semana, el INE ha firmado importantes acuerdos de cooperación interinstitucional para capacitar y reclutar censistas voluntarios con dos universidades privadas en Santa Cruz, en tanto que para hoy se tiene previsto firmar otros acuerdos con otras dos entidades académicas.



El responsable departamental del Censo de Santa Cruz, Sabino Quisbert, destacó la predisposición de estas entidades para contribuir con la capacitación. Además, resaltó que Santa Cruz de la Sierra ya tiene más del 60% del personal requerido.



“Destacar que ya tenemos 25 municipios concluidos al 100% en la cantidad de censistas voluntarios. Tenemos más de 118.000 voluntarios, lo que representa un 82% del total requerido para el departamento”, agregó.