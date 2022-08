Hay puestos cerrados y comerciantes se resisten a dejar la calle

Este espacio fue cedido a cerca de 2.800 ambulantes del mercado antiguo La Ramada que no lograron conseguir puestos en la nueva infraestructura. La Alcaldía, a modo de compensación , le dio este lugar, de 10.000 m², que estaba destinado para el parqueo de unos 400 vehículos.

El nuevo La Ramada está ubicado en el Distrito 10 de la ciudad y fue una las banderas del ordenamiento de mercados de la anterior gestión municipal , pero no lograron poner orden.

Precisamente las calles del antiguo La Ramada han sido rebasadas por los ambulantes, que se asientan hasta en la calzada para vender su mercadería. No respetan ni el camellón central de la avenida Grigotá, pues colocan sus productos en el piso y en los asientos, incluso, las vías son copadas por camiones que ofrecen mercadería y alimentos, cerrando el paso al tránsito vehicular.

Algunos comerciantes contaron que han intentado otro tipo de actividades para atraer a los compradores, como ferias, pero ni así lograron cumplir con el objetivo. También comentaron que no quieren arriesgarse a salir seguido de los puestos que tienen porque la Alcaldía “está vigilando” y si encuentra un puesto vacío, lo revierte.

En mayo de 2018, los comerciantes afiliados a la Federación de Gremiales Unidos, a la cabeza de Jaime Flores, lograron que se les otorgue un área de equipamiento destinada a parqueo. Amarildo Arroyo, uno de los dirigentes , cree que la política de reordenamiento de mercados no sirvió para nada.

El representante de este sector también pidió a las actuales autoridades que investiguen y fiscalicen los traslados porque se utilizó “la plata del pueblo y la misma no se puede malgastar en elefantes blancos” , complementó el dirigente que también tiene su puesto de librero.

Inversión millonaria La vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, indicó que al encontrar los nuevos centros de abastecimiento, como el minorista La Ramada, con las persianas cerradas y a sus propietarios vendiendo en otras zonas de la ciudad, estas infraestructuras pasan a ser inversiones que no cumplen su objetivo.

“Se han gastado millones de bolivianos no solamente para trasladar a los gremiales, sino también para la construcción de la infraestructura que alberga a los nuevos mercados municipales. Además, no se está haciendo cumplir las leyes porque estos puestos que están cerrados, tienen dueño y por eso estamos planteando al Ejecutivo que puesto que no esté cumpliendo su labor social que sean revertidos” acotó la autoridad.