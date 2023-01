Hay tres aprehendidos por maltrato en guardería y buscan a otras cinco personas

La directora y propietaria del jardín de infantes Garden House, Romy A. Á. , y su esposo Diego A. Ch. O. , además de Lucía C. P. , principal implicada en el caso por supuesto maltrato ocurrido en esta guardería y en el que es víctima un menor de tres años, fueron aprehendidos la noche del sábado (28) en un complejo operativo policial. Se conoce que existirían al menos otras cinco ordenes de aprehensión contra el personal de la institución.

Después de la medianoche, también a través de las redes sociales del Ministerio de Gobierno, se informó sobre la aprehensión de otra mujer. Se trata de Lucía C. P., “principal implicada en el delito de lesiones gravísimas cometidas a un menor de 3 años de edad”.

"A un niño se les enseña con amor, se educa con el ejemplo, no con golpes y gritos", "Quien hace daño a un niño no merece ser llamado humano", "Dile no al maltrato infantil", fueron algunos de los mensajes que dejaron en las bardas, puertas y aceras de la guardería.