Helada dañó más de 13.000 hectáreas de cultivos en los Valles cruceños, pero no se prevé escasez en el abastecimiento

A pesar de la afectación en los cultivos hortícolas, aseguró que no habrá problemas de abastecimiento en los mercados del departamento. Según Chávez, las zonas de Los Negros, Mairana y Samaipata, que son las principales áreas de producción, no han sufrido pérdidas.

"No creo que haya escasez o un aumento en los productos de la canasta familiar, ya que en las zonas de mayor producción no se registró la helada", afirmó. Asimismo, resaltó que esta helada no se considera como la de mayor afectación en los últimos tiempos.