Helada impacta en la producción hortofrutícola de comunidades ubicadas en zonas altas de los Valles cruceños

Escucha esta nota aquí

Tal como estaba anunciado, el descenso brusco de temperaturas por debajo de cero grados centígrados (0° C) deja efectos irreversibles en parcelas agrícolas hortícolas de municipios productivos de los Valles cruceños. De acuerdo con los reportes de las estaciones metrológicas en Postrervalle el termómetro marcó -2,9° C; en Quirusilla, 0,9° C; y en Los Negros, 0,4° C.



En la cumbre y zonas altas del municipio de Comarapa, según el asambleísta departamental por la provincia Manuel María Caballero, Hugo Valverde, con datos preliminares, la helada dejó efectos adversos en la producción de frutilla, maíz choclero, haba, arveja y papa, este último cultivo en floración. Estima que son más de 10 comunidades las que se vieron afectadas.

No obstante, según el reporte preliminar del Sistema de Información Agroproductiva (SIC) del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, la helada que se presentó dejó efectos de baja intensidad, dado que su periodo de duración tuvo un intervalo de tiempo de al menos dos horas. No obstante, dijo que las consecuencias del fenómeno climatológico las sufrirán los productores pecuarios, dado que los pastizales fueron castigados por el intenso frío.

Desde Quirusillas, el alcalde Carmelo Melendres, en un informe preliminar, después de hacer recorridos por algunas comunidades del municipio, informó de que se registró una helada, cuyo impacto es mínimo. “Hemos visto que el follaje de los cultivos de papa, pimentón y tomate ha sido castigado de 5 a 10%, lo que hace deducir el leve efecto”, mencionó.

No obstante, dijo que existe preocupación en los productores de la zona, dado los pronósticos meteorológicos para la madrugada de este lunes que anticipan una nueva helada que, a su criterio, podría dejar un efecto irreversible en los sembradíos de brócoli, zanahoria, lechuga y arveja que han resistido el intenso frío registrada esta madrugada.

Desde el responsable de la Unidad de Desarrollo Productivo del municipio de Vallegrande, Carlos Vargas, la intensidad de la helada se hizo sentir en las zonas altas, aunque aclaró que en esta temporada de invierno muchos productores optan por no sembrar para evitar pérdidas productivas y económicas. Sin embargo, expuso que los pastos naturales y cultivados, con datos preliminares, han sido los más afectados por el fenómeno climático.

A decir del experto en agrometeorología, Luis Alberto Alpire, la madrugada de este lunes persiste la alerta de riesgo de heladas en la zona alta de los Valles cruceños, principalmente en Postrervalle, Quirusillas y Los Negros.

En ese contexto, sugirió a los productores fumigar con fertilizante foliar potásico los sembradíos para que puedan resistir las bajas temperaturas y que esto no afecte el desarrollo de cultivo.

Asimismo, recomendó activar sus sistemas de riego, preferentemente por aspersión, y recurrir al sistema práctico tradicional de encender fogatas en recipientes metálicos, conteniendo en su interior diésel, aserrín y aceite quemado, y colocarlos en el área circundante a los cultivos para que, aparte de calentar el ambiente, el humo que esparza evite la quema del cultivo.

Lea también ECONOMÍA Sequía afecta cultivos de invierno y helada daña 1.600 hectáreas de maíz en Gutiérrez Productores estiman que un 20% del total del área sembrada, principalmente de soya, maíz, trigo y sorgo está comprometida y, en algunos casos, las secuelas son irreversibles. Piden biotecnología para minimizar riesgos

​