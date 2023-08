Hermano menor de Luis Fernando Camacho declara por el caso ‘Golpe I’

Martín Camacho, abogado que está asistiendo al hermano menor del gobernador durante su declaración, confirmó esta información a EL DEBER. La tarde del jueves acompañó también a la otra hermana del gobernador, Rosa María Camacho, quien declaró por este mismo proceso.



En una entrevista en el programa 'Influyentes' de EL DEBER Radio, el jurista calificó este proceso como un acto de amedrentamiento. Lamentó la falta de empatía del Ministerio Público al citar a los hermanos de Camacho a declarar, teniendo en cuenta que no han pasado ni 10 días desde la muerte de su madre.



"Es una falta de empatía citar a declarar a ambos hijos de la señora Rosa en una situación tan estresante, cuando son solo testigos. Realmente no veo la necesidad de ejercer esta presión o tortura sobre alguien que está pasando por este momento", expresó Camacho.



Además de los hermanos del gobernador, Marco Antonio Serrate, quien fue su seguridad personal durante 2019, tenía programada su audiencia informativa el jueves. Sin embargo, no asistió y se declaró en la clandestinidad por temor a ser aprehendido.



En junio, José Luis Camacho Parada, padre del gobernador de Santa Cruz, y su hija Rosa María ya se presentaron ante la Fiscalía. En esa ocasión, enfrentaron acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas durante el paro de 21 días y los conflictos sociales de 2019. Ambos se abstuvieron de declarar.