Hija del hombre que golpeó con fierro a un taxista reaparece en un video defendiendo a su padre

"Hago este video para aclarar la injusticia y pesadilla que estoy viviendo desde el domingo 02 de abril. Yo estaba trabajando en la feria Expobebé, iba a mi casa para cenar con mis padres. Este señor me seguía y me decía, (decía) ‘para mi amor, párate bebé’. Yo lo miré y vi su cara de depravado", relata en el video.

Afirmó que esta situación le habría provocado miedo, por lo que decidió acelerar y llamar a su padre, Jaime Melgar. “Le dije que había un hombre que me estaba gritando e insultando. Como sufro de taquicardia, mi papá me tranquilizó y me dijo que no pare por nada del mundo”, cuenta Ana María.