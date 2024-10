Historias de lazos eternos: Ellos acortan la distancia con los que ya partieron de este mundo

Asegura que las secuelas del covid-19 le jugó en contra a su esposa, lo que agravó la diabetes que padecía. “ Se le complicó todo, sus órganos se comprometieron y no aguantó ni 24 horas”, lamenta.

Suspira solo al recordar un día con ella, pues el cansancio de las largas horas de trabajo, se volvían reconfortantes con solo llegar y compartir la comida que siempre le tenía preparada. “Vivíamos bien y compartíamos todo, ella me cuidaba y yo la cuidaba”, dice entre lágrimas.

“No quisimos irnos al Plan Tres Mil, porque cuando llovía no se podía entrar ni a pie y cuando hacía sol tampoco porque todo era lleno de arena . Mis hijos estaban chicos y necesitaban ir a la escuela, por eso busqué en un barrio nuevo por la avenida Santos Dumont”, relata.

En contacto con los muertos

“Nunca me ha pasado nada, por algo se les dice camposantos”, dice al indicar que no teme a los que ya no están en este mundo.