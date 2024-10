Historias entre lápidas y recuerdos: la labor de los sepultureros en Santa Cruz

A medida que se acerca el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Difuntos (2 de noviembre), el Cementerio General de Santa Cruz de la Sierra se transforma en un santuario de encuentro y memoria, donde sepultureros y restauradores de tumbas desempeñan un papel importante al atender las necesidades de quienes buscan sus servicios.

Rodeados de lápidas y mausoleos, sin más miedo que la exposición a una posible transmisión de enfermedades que haya cargado el difunto, estos dedicados trabajadores invierten sus jornadas en cuidar y embellecer los lugares de descanso de quienes han partido, respondiendo a la creciente demanda de familias que desean honrar la memoria de sus seres queridos.

EL DEBER tuvo la oportunidad de dialogar con tres trabajadores del Cementerio General de Santa Cruz, quienes compartieron sus vivencias en este oficio tan particular. No estaba en sus planes dedicarse a ser sepultureros, fue un oficio que aprendieron de sus padres. Tienen claro que los muertos, muertos están, como dice un viejo adagio, y no le temen al cuerpo de quien están enterrando, porque este ya "no ve ni escucha",

"La muerte es solo una transición"

El señor Walter Pardo, en el Cementerio General, su lugar de oficio

En medio de la tranquilidad del Cementerio General, Wálter Pardo trabaja entre lápidas, muros y mausoleos. Su jornada se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, donde dedica la mayor parte de su tiempo a dar reposo a los difuntos. Hace 20 años tiene este oficio.

“Para mí, esto es tranquilo. Los entierros y el mantenimiento son mi rutina”, comentó con serenidad. Sin embargo, Pardo admitió que la demanda aumenta en la época previa al de Día de Todos Santos, cuando el cementerio se llena de visitantes que buscan honrar a sus seres queridos. Durante esta fecha, el trabajo es sin descanso: pintando, limpiando, asegurando cada detalle. “La gente se acuerda más de sus difuntos a lo último”, expresó.

El oficio que realiza Pardo no es común, y para muchos es incluso motivo de temor. Sin embargo, para él, la muerte es solo una transición. “Yo lo veo normal, ¿miedo a qué? El difunto es difunto, no hay vuelta atrás. He trabajado hasta de noche, y lo único que se escucha por aquí son gatos, nada más”, compartió sobre su labor.

Cuando se le consulta cuándo ingresó a este oficio, Pardo comentó que su padrastro, un hombre que también trabajaba en el cementerio, fue quien le mostró este oficio. Al retirarse, Pardo asumió su lugar y, desde entonces, se ha adaptado al entorno. “No es pesado. Solo cuando hay que tumbar muros, pero, en general, es todo tranquilo”, aseguró.

Señaló que en los días previos a 'Todos Santos' y el 'Día de los Difuntos' es cuando las personas más recuerdan a sus seres queridos que partieron, llenando el cementerio de visitas y pedidos. Durante la entrevista, esperaba a una clienta que había solicitado un servicio fuera de su horario habitual. Ya había trabajado con dos clientes ese día y, tras atender a la tercera, planeaba regresar a casa para descansar y volver al día siguiente.

Miembro del sindicato Primero de Enero -que cuenta con 16 integrantes-, Pardo y sus colegas siguen un estricto turno de trabajo, aunque en ocasiones accede a encargos fuera de su horario habitual, si los clientes solicitan sus servicios de manera particular. Sin embargo, el trabajo dentro del cementerio debe concluir antes del miércoles 30 de octubre. “Las normas nos indican que el jueves ya no podemos realizar más trabajos en las tumbas”, explicó Pardo.

​Respecto al cobro, indicó que los precios varían según el servicio: colocar una lápida de mármol puede costar hasta Bs 500, mientras que un pintado sencillo vale alrededor de Bs 100. “Todo depende de lo que se requiera, cada estructura es distinta y requiere materiales específicos”, señaló.

Para este trabajador en torno a la muerte, su trabajo es fundamental durante todo el año, aunque la frecuencia disminuye después de octubre y la primera semana de noviembre. Luego de eso atiende a unas cinco personas al mes, ofreciendo mantenimiento a tumbas por un mínimo de 150 bolivianos mensuales. Además de sepulturero, Pardo es albañil y pintor, y ocasionalmente es buscado para trabajos en casas.

"Los nietos y los hijos de los fallecidos no mantienen la costumbre"

Pedro Molina, realiza trabajos minuciosos en los mausoleos y tumbas

​

​Pedro Molina, quien ha trabajado desde 1981 en el Cementerio General de Santa Cruz de la Sierra, es uno de los tantos trabajadores que, con brocha y lija en mano, se dedica a restaurar las tumbas durante los días previos al Día de Todos Los Difuntos.

Con 57 años, próximo a cumplir 58 en noviembre, Molina heredó este oficio de su padre, quien también trabajaba en el cementerio como albañil. Su jornada inicia a las ocho de la mañana y culmina a las cuatro de la tarde.

"Mi padre trabajaba aquí, era albañil, y me vine como su ayudante. En el 88 él falleció, y yo me quedé", relató Molina con una mezcla de nostalgia y orgullo, reflejando el respeto que tiene hacia el oficio que ha llevado por más de 40 años. Su hermano, Fernando Molina, también trabaja en este lugar.

A medida que se acerca el Día de Todo Santos y el de los Difuntos, su trabajo cobra relevancia, pues es en esta época cuando el cementerio se llena de visitantes que buscan dejar las tumbas de sus seres queridos en las mejores condiciones posibles. "En estos días, la gente se acuerda más de sus difuntos y viene a pedir que pintemos, arreglemos techos y pulamos lápidas", contó el albañil.

Las herramientas que utiliza Pedro son sencillas pero esenciales: espátulas, lijas y brochas. Para trabajos más grandes, usa rodillos, pero en su mayoría se maneja con brochas, lo cual le permite precisión en tumbas pequeñas.

Sin embargo, la demanda de este año ha sido menor. Según él, las familias de antes eran más constantes en honrar a sus difuntos, mientras que las nuevas generaciones parecen haber perdido esa tradición. “Antes, en esta fecha, ya teníamos trabajo seguro. Ahora, los nietos y los hijos de los fallecidos no mantienen igual la costumbre. Las tumbas están más vacías, como puede ver”, expresó.

Antes de la entrevista, Molina estaba a la espera de que alguien solicite sus servicios dentro del cementerio. “A veces toca esperar y adaptarse a los horarios de los clientes. Ellos se tardan y uno termina el día más tarde de lo normal”, confesó.

Pedro Molina trabaja en el cementerio solo durante octubre, y una vez terminadas las festividades busca otras fuentes de ingreso. “Cuando acaba esta temporada, me voy a buscar otro trabajo. Solo quedan los albañiles del sindicato, ellos son los que se encargan de los entierros y las inhumaciones el resto del año”, explicó.

Sus servicios incluyen pintado y restauración de techos y lápidas, y los precios varían según el trabajo requerido. "Algunos me ofrecen Bs 100, otros Bs 200. Con la crisis, ahora la gente busca precios más bajos. Antes era fácil, ahora ya hay competencia. Algunos vienen con sus propios pintores que lo hacen más barato, y eso nos afecta porque cada cliente cuenta", compartió Molina.​

No obstante, Pedro se esfuerza en mantener la calidad de su trabajo, asegurándose de que cada encargo sea entregado en las mejores condiciones posibles, incluso si eso significa negociar un precio que apenas cubra sus materiales y tiempo.

“Una señora me pidió que le arregle una tumba en 300 bolivianos, luego me ofreció 100. Le dije que no, que, si lo hacía mal por el precio, al final terminaría molesta conmigo. Después de negociar, accedió a pagar 200, pero eso pasa todo el tiempo. La gente quiere que uno haga las cosas rápido y bien, pero a bajo costo”, comentó Molina sobre una anécdota reciente.

Durante el día, suele trabajar con uno o dos ayudantes, a quienes lleva desde su barrio si la demanda lo justifica. Pero en tiempos difíciles, se ve obligado a reducir el personal. "Ahorita solo trabajo con uno porque no hay suficiente trabajo. No puedo llevar a más gente porque piden comida, transporte y otros gastos. Y con la situación económica, no da para tanto", señala, mostrando preocupación por cómo la falta de trabajo afecta también a sus ayudantes.

Pedro Molina es consciente de que su trabajo en el cementerio, aunque temporal, es significativo para las familias que buscan recordar a sus seres queridos. “La otra semana se acaba todo, y luego vienen los arrepentimientos de quienes no alcanzaron a arreglar las tumbas. Hay gente que deja todo para último momento y luego se lamenta”. Para él, la satisfacción de ver una tumba bien pintada y arreglada es el mejor pago que puede recibir, sabiendo que, al menos por un año más, esos recuerdos descansarán en paz.

Fernando Molina, en pleno ajetreo laboral / Foto: Juan Carlos Torrejón

​

"Los muertos ya no ven ni escuchan. Hay que amar a los vivos"