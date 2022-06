Holguín confirma que los dos policías aprehendidos ayudaron a fugar al colombiano Tibaduiza

Escucha esta nota aquí

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erik Holguín, confirmó que los dos uniformados detenidos en el retén policial de Puesto Méndez ayudaron a fugar al colombiano Jhon Wálter Tibaduiza, quien es acusado de haber participado en el tiple asesinato en Porongo.

El jefe policial explicó que los dos uniformados habrían capturado al extranjero cuando este viajaba en vehículo de transporte público con dirección a Montero, la madrugada 22 de junio, horas después de que acribillaron a los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y al voluntario del Gacip, José David Candia Orozco.

Tras ser golpeado y estar detenido por algunas horas, Jhon Wálter Tibaduiza fue dejado en libertad por los policías de Puesto Méndez, quienes le quitaron su celular y 6.000 dólares que tenía entre sus pertenencias.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo. Después de que encuentran el dinero me dicen: ‘Ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, dijo el colombiano en una entrevista con un medio televisivo, en la cual aseguró que ya se encontraba a buen resguardo en Colombia.

Según Holguín, se recolectaron las imágenes de la tranca en la cual se evidenció a los dos policías implicados. Añadió que se están buscando más elementos que corroboren la participación de los sindicados en la sustracción del dinero del colombiano.

“El Ministerio Público dispuso la aprehensión ambos y se está a la espera de colectar más elementos que puedan corroborar participación activa de estos dos efectivos policiales en la fuga de este sujeto buscado”, detalló.

Asimismo, el comandante detalló que la Policía analizará iniciarles un proceso administrativo a los dos uniformados implicados, pero aclaró que esto será después de que la Fiscalía presente su imputación ante el juez cautelar.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, dijo que los dos policías serán imputados por el delito de concusión y aseguró que existen elementos suficientes para ponerlos ante la autoridad jurisdiccional.

Añadió que hay testigos que confirman que Jhon Wálter Tibaduiza fue arrestado por los dos implicados el pasado 22 de junio. Además de que otros efectivos policiales que estaban de turno ese día confirmaron que el colombiano tenía una gran cantidad dinero.