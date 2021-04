Hombre mató a su pareja y fue capturado por la Policía

Escucha esta nota aquí

Un hombre de 35 años apuñaló a su pareja, de 26 años, hasta quitarle la vida en el interior de su vivienda del barrio Los Piyos, de la zona de la doble vía a La Guardia. Este hecho de sangre fue presenciado por la trabajadora del hogar, quien alertó a los vecinos.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia llegaron al lugar del hecho para levantar el cuerpo sin vida de la víctima y, además, lograron aprehender al presunto autor, quien esperó en su casa a los uniformados.

De acuerdo a las investigaciones preliminares de la Policía, el hecho de sangre ocurrió la tarde de este lunes, cuando la víctima se estaba bañando en la ducha, hasta donde ingresó con un cuchillo en mano el marido y le provocó varias lesiones en el cuerpo.

Este trágico suceso fue presenciado por por la trabajadora del hogar, quien salió a gritos de la vivienda y pidió ayuda a los vecinos, que poco pudieron hacer porque el hombre estaba con el arma blanca y la mujer agonizando.

La víctima fue identificada como Fabiola Mamani Alvarado, de 26 años. Su cadáver fue trasladado a la morgue del hospital municipal de La Pampa de la Isla, para que se le practique su autopsia de ley. Mientras que el presunto autor del crimen, fue identificado como Hernán Galarza Estrada, de 36 años, quien fue conducido a celdas de la Felcv para que brinde su declaración informativa.

La noche de este lunes, los familiares de la fallecida llegaron al lugar del hecho y pidieron que el sindicado sea sancionado con la pena máxima por el feminicidio que cometió.

“El hombre era muy celoso, yo ya le había dicho a mi hija que lo deje por unos problemas que tuvieron antes, pero ella no me hizo caso. Ayer mi hija fue a una kermés y él estaba furioso, porque ella no llegaba y no le contestaba el celular. Yo le decía que se tranquilice, porque mi hija ya no iba a tardar”, comentó la madre de la víctima, Angelina Alvarado, a los medios.

Lea también Santa Cruz Fallece la primera arquitecta cruceña, quien destacó por su aporte en la ciudad Martha Aramayo impulsó la creación de la oficina del Plan Regulador y junto a un equipo de profesionales ejecutó importantes obras en Santa Cruz

​