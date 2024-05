Horario de invierno rige en Santa Cruz desde este jueves y en La Paz a partir del lunes 20

Qué implica el horario de invierno

El horario de invierno consiste en un ingreso media hora más tarde y una salida media hora antes de lo habitual. "Esto significa que, si una unidad educativa ingresa a las 7:30 am, ahora ingresa a las 8:00 am, y si sale a las 6:30 pm, ahora sale a las 6:00 pm", explicó el director departamental de Educación en Santa Cruz, Nelson Alcócer.



La autoridad señaló que la fecha final de aplicación del horario de invierno aún no está establecida y dependerá del comportamiento del clima, los contagios o desafíos que puedan tener las unidades educativas.