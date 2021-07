Hospital de Montero ya no recibe pacientes y no tiene médico para atender este viernes en terapia intensiva

Escucha esta nota aquí

La preocupación cada vez es más grande en el hospital Óscar Urenda de Montero porque se retiraron a ocho especialistas de la sala de terapia intensiva y actualmente hay un médico que atiende a 12 pacientes intubados a causa de Covid-19. Mañana la situación es peor, porque no existe un médico para hacer turno y los internados corren riesgo de perder la vida.

El jefe de la terapia intensiva de Montero, Erick Arnez, comentó que el director del hospital Roberto Soliz no le ha pasado una lista oficial de los nuevos profesionales médicos que trabajarán en la sala de Covid-19, pese a su insistencia de conocer a su nuevo equipo de trabajo para atender a los enfermos graves.

“Yo le solicité al doctor Soliz, mediante una carta, que me envíe un informe sobre los nuevos médicos que trabajarán en terapia para poder coordinar la atención de los turnos, pero no he tenido respuesta, no sé quiénes son los nuevos médicos o si son profesionales. Lo único que me envió fue un manuscrito por WhatsApp, diciéndome que ya estaban los turnos conformados, pero que no había médicos para atender mañana (viernes 9 de julio)”, lamentó.

Arnez dijo que según el rol que le enviaron, hoy debían asistir dos médicos, pero solo se presentó el especialista, Fermín Rivero, quien hizo un turno de 24 horas seguidas atendiendo a 12 pacientes intubados a causa de Covid-19. Añadió que la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva instruye que un médico puede atender entre 5 y 6 pacientes en terapia intensiva como máximo.

Por su parte, Rivero, en contacto con EL DEBER manifestó que este jueves él atendió de manera normal en la sala de terapia intensiva y que incluso se logró dar de alta a tres pacientes. Sin embargo, dijo desconocer qué especialista entraría a turno mañana, pues argumentó que quien está a cargo de esa designación es el director del hospital.

Desde mediados de julio de 2020, cuando se habilitó el hospital Óscar Urenda eran 12 los especialistas que rotaban de a dos personas, en turnos de 12 horas, para atender las doce camas de terapia. Este lunes, cuando llegaron los recontratos de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), ocho de estos médicos fueron retirados.

El director del Hospital, Roberto Soliz, justificó que los cambios de personal responden a la evaluación realizada internamente siguiendo los parámetros dispuestos por el Ministerio de Salud.

“Los retiros se dieron por diferentes motivos; una doctora renunció y otros médicos no cumplieron las expectativas". A la hora de explicar los motivos, destaca que tenían una gran valía como profesionales, pero "el formato de evaluación considera otras cualidades que debe tener un funcionario como la responsabilidad, la comunicación y la empatía", acotó.

Arnez contradijo las declaraciones de Soliz y mencionó que él, como jefe de terapia fue encargado de evaluar a todo el equipo de especialista y aseguró que todos obtuvieron una calificación óptima (100 puntos). Además, añadió que todos los profesionales se destacaron por su responsabilidad y compromiso.

“Todos los especialistas llegaron a sus fuentes de trabajo caminando por las cuarentena rígida que había el año pasado pese a que la mayoría vive en Santa Cruz y cuando habían bloqueos en la carretera hacían varios trasbordo para llegar puntual. No solo fue eso, sino que trabajaron varios meses sin sueldo, y sin contrato”, destacó.

Arnez comenta que ha solicitado personal en reiteradas oportunidades pero hasta la fecha no tiene respuesta de Recursos Humanos y de la Dirección del hospital, por lo que desconoce si habrán médicos para atender el fin de semana.

“Mañana ya me confirmo el doctor Soliz que no hay medico disponible y los fines de semana tampoco es seguro, porque no hay personal. Él (Soliz) debe entender que con esta situación no soy yo el perjudicado, o los médicos que fueron retirados, porque ellos son profesionales y pueden conseguir trabajo, la verdadera perjudicada es la población”, lamentó.

EL DEBER se contactó con varios de los especialistas retirados, quienes lamentaron la situación que atraviesa el hospital y dijeron que desarrollaron sus funciones entregando más del “del 100%” cada día. “No sé por que dice que no cumplimos las expectativas, si trabajamos de manera eficiente logrando salvar varias vidas”, dijo Amanda Soliz, terapista retirada.

Amanda comentó que no les avisaron con anticipación que fueron alejados de su cargo y que cuando llegaron a ejercer sus funciones el guardia de seguridad no los dejó entrar. Además, añadió que "existen dos trabajadores que les deben tres meses de sueldo del año pasado, debido a una negligencia en los informes del director Roberto Soliz".

La sala de terapia intensiva no está recibiendo pacientes graves de coronavirus debido a la falta de personal de Salud, que obliga a un especialista a realizar solo un turno de 24 horas. Esta mañana, el jefe de Terapia, Erick Arnez, recibió una carta de uno de los médicos de turno, en la cual le comunicaba que “sería irresponsable de su parte” aceptar a un enfermo más, sabiendo que ya tiene a 12 intubados a su cargo y que no cuenta de otro profesional que lo apoye.

