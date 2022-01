Hospital de Niños tiene 100 bajas médicas y no hay reemplazos ni espacios para pacientes Covid-19

Escucha esta nota aquí

Dramática, así es la situación del Hospital del Niños de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En términos médicos el centro de salud está en terapia intensiva, por la falta de personal porque más de 100 galenos tiene baja por covid-19. El área más afectada es Emergencia, que opera con el personal mínimo. A esta situación se suma la gran afluencia de pacientes que llegan para ser atendidos y no pueden ser socorridos.



Pero la situación ya se veía venir, cuando hace dos semanas varios médicos que atienden a pacientes Covid se infectaron. El contagio se expandió y los enfermos fueron dados de baja, pero sin que sus puestos sean cubiertos.

La falta de personal sumado al brote masivo de la enfermedad colapsó los servicios que se brindan. Incluso las cirugías fueron suspendidas porque los especialistas se encuentran con baja médica.

Milka Cáceres, jefe de Emergencia, describió como dramática la situación porque no existe dónde ubicar a los niños que llegan con sospechas de covid-19 u otras enfermedades.

Reveló que actualmente la sala destinada para pacientes con coronavirus está llena y cada día surgen nuevos casos, pero no existe el espacio físico dónde atenderlos.

“Por salvar la vida de un niño (con Covid-19) estamos poniendo en riesgo la de otros. Lo peor es que cada día hay una baja entre los médicos que se están exponiendo en el área Covid, solo en Emergencia ya tenemos 18 bajas, que son personal clave”, dijo.

La especialista indicó que el mayor problema es que “no tenemos dónde enviar a los pacientes con coronavirus”.

En Emergencia, según Cáceres, por cada 24 niños que ingresan hay tres o cuatro que tienen Covid-19, que incluso deben ser hospitalizados.

Rody Astete, médico de Emergencia de ese centro de salud, dijo que solo este sábado, de ocho pruebas que se realizaron en menores seis dieron positivo por coronavirus. De esta cantidad, cuatro tuvieron que ser hospitalizados por problemas ocasionados por la enfermedad.

Explicó que el hospital tiene un área Covid para pacientes que necesitan terapia intensiva e intermedia, además, de un lugar donde se internan a los niños con síntomas más leves. Pero todos estos espacios están llenos.

El subdirector de este hospital, Freddy Rojas, señaló que han tratado de mantener separados a los pacientes con Covid de los que llegan por otra enfermedad, pero el mayor problema no está en la cantidad de pacientes que llegan sino en la falta de personal.

El brote de coronavirus hizo que se posterguen varias cirugías porque los especialistas se enfermaron.

“El hospital ha sido rebasado, no tanto por la cantidad de pacientes, sino por las bajas. El personal médico ha empezado a caer por Covid y no hay quién atienda a los pacientes, porque se contagió personal clave, como cirujanos, anestesiólogos y enfermeras. Fue un contagio masivo, hace dos días había 104 bajas. Hoy no hay quién atienda cirugía porque el anestesiólogo está de baja por esta enfermedad”, sostuvo.

Lea también El Deber Prevén que ascenso de casos de Covid-19 continúe y recién en febrero empiece a descender El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, indicó que según las proyecciones epidemiológicas los contagios seguirán elevándose. Además, informó que hay 4 pacientes con coinfección de influenza Ah3n2 y Covid-19. Pide a la población cumplir con las medidas de restricción y bioseguridad

​