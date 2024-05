Hospital Oncológico: "Los proveedores no están trayendo suficiente cantidad de medicamentos"

"En el Oncológico nos encontramos igual que en los otros hospitales. Hacemos los procesos de compra, pero los proveedores no se están presentando porque no tienen la cantidad de medicamentos que solicitamos; entonces, no podemos comprar como se debería normalmente", informó a EL DEBER Gloria Rodríguez, directora del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, de Santa Cruz.