Hospital Señor de Malta de Vallegrande corre riesgo de convertirse en centro de salud

La concejal Magaly Moróna aseguró que en un año y medio el hospital ha tenido cinco directores que no lograron solucionar los problemas de funcionamiento. Rodrigo García, presidente del Sindicato de Médicos, informó que hace un mes no se realiza ninguna cirugía, el profesional contratado cumple su horario de trabajo en dos días y no hay especialista que cubra su plaza el resto de la semana. A ello se suma, que no hay especialistas ni tampoco medicamentos y los pacientes tienen que ser derivados a Santa Cruz.