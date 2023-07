Hospitales y centros de salud están cerrados por 24 horas en Santa Cruz

Este martes, 11 de julio, no hay atención en los hospitales y centros de salud de Santa Cruz, tanto en la ciudad como en las provincias. Esto, debido a que el sector acata un paro de 24 horas en demanda del pago del bono de vacunación al Gobierno y la reposición de ítems a la Gobernación y al Municipio, entre otras demandas.

El ejecutivo de Trabajadores de Salud, Robert Hurtad, detalló el lunes que la protesta se debe a que, hasta la fecha no les cancelaron el viático de vacunación correspondiente a la gestión 2023 y tampoco se pagaron los salarios de los trabajadores que son contratados con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). Además, exigen mejor atención en la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Caja Bancaria, donde los trabajadores de salud están afiliados.

​La medida tomó por sorpresa a decenas de pacientes que llegaron hasta el hospital San Juan de Dios en horas de la mañana para acceder a sus servicios programados. Muchos de ellos tenían cita para este martes y no fueron notificados sobre la suspensión de actividades.

“Ayer me reprogramaron para hoy día y hoy día no hay trabajo, pudieron haberme avisado ayer. Nosotros somos los culpables por votar por estas (autoridades) incapaces, no sirven ni para hacer escabeche”, reclamó un paciente.