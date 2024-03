Hoy venció el plazo del TCP para responder sobre el terreno del Mutualista

"La respuesta del Concejo al TCP informa que los Crapuzzi nunca tuvieron propiedad dentro del área denominada de Equipamiento Terciario (ET-3), Mercado Mutualista)", apuntó. La legisladora agregó que se está adjuntando la tradición cronológica del derecho propietario de los terrenos desde 1944, donde se especifican cinco familias propietarias, y luego las posteriores ventas de los terrenos que hoy componen toda la superficie del Mutualista. La concejala agregó que también se está respondiendo que cinco familias son las que se apersonaron ante la Alcaldía Municipal: los Bass Lijerón, Grunbaum Bass, hermanos Domínguez Justiniano, y la Distribuidora TOA Ltda. Aclaró que acreditaron su derecho propietario y específicaron con relación a los terrenos del Mutualista, y se sometieron al proceso de expropiación. Asimismo, recalcó que otra respuesta al TCP es que no consta apersonamiento alguno del supuesto heredero Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, para proseguir, reiniciar o gestionar hasta su conclusión los trámites administrativos iniciados por su padre, para la urbanización de sus terrenos, que nunca fueron ni están sujetos a proceso de expropiación por parte del Municipio, "deconociéndose quiénes ocupan los mismos, o el destino que les dio Miguel Crapuzzí Direnzo", padre del demandante. En este punto, la legisladora se refirió al verdadero terreno de Crapuzzi, que no es el Mutualista.

Desde el Concejo aclararon que la solicitud de informe del TCP estaba dirigida para el ente Legislativo, no para el Ejecutivo, y que "a diferencia del absurdo Auto de Admisión de Pailón, y de la Sala Constitucional Tercera, ahora solo se notificó a los 11 concejales titulares".



Lamentaron que en cambio, ilegalmente se notificó y dejó participar en la audiencia anterior a concejales suplentes, aclarando que no está mal que participen, pero la ley no los reconoce con legitimación pasiva. "Es otro hecho irregular que la Sala no quiso ver", insistieron.