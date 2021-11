Hubo 'maratón' de vacunados en Santa Cruz, en puertas del pico de la cuarta ola

Escucha esta nota aquí

Los contagios de coronavirus continúan en ascenso por novena semana consecutiva y las autoridades sanitarias prevén que el pico de la cuarta ola se haga sentir entre las próximas dos y cuatro semanas, proyectando que los casos diarios alcancen el millar.

Mientras tanto, Santa Cruz vivió ayer una jornada maratónica de vacunación, logrando aplicar 13.713 dosis hasta las 20:00. La cifra se debió a que se redoblaron los esfuerzos para colocar las dosis Janssen de Johnson & Johnson en el límite de su vencimiento. Desde las 7:00 hasta las 20:00 se logró aplicar el 90% de las 14.000 dosis que caducaban ayer, pero las brigadas continuaron su labor con el objeto de llegar al 100% y evitar desecharlas.

“Hoy (por ayer) ha sido un día de mucho trabajo y, gracias al esfuerzo del equipo, hemos tenido una vacunación masiva”, destacó el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado.

Las autoridades sanitarias también alertaron sobre el ascenso escalonado de contagios y adelantaron que el pico se sentirá en diciembre.

“Generalmente una ola llega a su pico entre la cuarta y sexta semana desde su inicio. Nosotros ya estamos entrando a la cuarta semana (…) Probablemente en dos semanas estemos iniciando el pico”, señaló el secretario de Desarrollo Humano, Fernando Pacheco.

Sin embargo, Pacheco cree que el impacto no será de la misma magnitud de las anteriores oleadas porque encontró a más del 50% de la población inmunizada.

Según datos del Sedes, pese a que la curva de contagios está en ascenso por novena semana consecutiva, desde hace cuatro semanas el contagio pasó a ser de mayor intensidad. El número de casos positivos diarios subió de 150 a 300, mientras que la ocupación de camas en terapia intensiva también está en ascenso.

Los datos departamentales muestran que en la semana epidemiológica 36 (del 5 al 11 de septiembre) se registraron 635 casos, es decir, un promedio de 90 contagios por día; mientras que en la semana epidemiológica 44 (del 31 de octubre al 6 de noviembre) hubo 2.113 casos, vale decir, un promedio de 301 por día.

El aumento sostenido también se nota en los reportes diarios, toda vez que el pasado miércoles se superaron los 600 casos, siendo la cifra más alta en lo que va la cuarta ola. Este jueves el número de contagios cerró con 561.

De acuerdo con datos del Sedes, en estas últimas semanas los casos superaron los 2.000 semanales, pero para el pico de la cuarta oleada se estima que los casos diarios alcancen los 1.000.

Las autoridades sanitarias señalan que lo particular de esta cuarta oleada es que no hubo un ascenso brusco, sino escalonado, explicando que lo sería si no se hubiesen establecido estrategias de contención, como la vacunación.

Vacunación con la Janssen

Este jueves una larga fila se formó en los ambientes del Programa ampliado de Inmunización (PAI) de la Gobernación, donde cientos de personas llegaron en busca de la dosis anticovid Janssen de Johnson & Johnson.

La mayoría obtuvo su carta de solicitud en el mismo lugar, ya que las autoridades flexibilizaron los requisitos para que los “viajeros” reciban el inoculante para que puedan ingresar a otros países fuera de Bolivia.

“El Gobierno debió habilitar esta vacuna hace tiempo y no tenerla guardada y esperar que estén a punto de fenecer. Ahora nos ven aquí todos aglomerados”, reclamó una de las mujeres antes de ingresar a recibir su dosis.

Otros mencionaron que no tenían planificado un viaje, pero a futuro sí podrían salir del país. Al enterarse que podían recibir la vacuna sin muchos requisitos, llegaron en grupos hasta el punto de vacunación para ser inmunizados. “Ahora resulta que todos nos vamos a ir a Estados Unidos, pero necesitamos recibir esta dosis aunque no estemos viajando en este mes, también para que no las estén desechando como ya ocurrió con otras vacunas”, señaló otra ciudadana.

Jóvenes y personas de la tercera edad, como también ciudadanos extranjeros, fueron los que más acudieron en busca de ser inmunizados con la Janssen.

Rosa María Fortún, indicó que junto a su esposo aprovecharon la facilidad de los requisitos para recibir esta vacuna como una tercera dosis. Además, como viajan frecuentemente al extranjero, necesitaban de la dosis.

El secretario de Salud y Desarrollo Humano, aclaró que las vacunas vencerán en enero del 2022, pero que “por la cadena de frío’’ debían ser utilizadas hasta este jueves.

Pruebas

Además de la vacunación, los municipios cruceños refuerzan la estrategia para diagnosticar a tiempo los contagios de coronavirus en la población. Pacheco aseguró que, tanto en la ciudad como en provincias, se realizan las pruebas para el diagnóstico.

En la capital cruceña, el alcalde Jhonny Fernández, indicó que a diario se realiza una evaluación epidemiológica de las zonas con mayor índice de positividad para que las brigadas médicas se desplacen a esos puntos y realicen un testeo masivo para detectar casos positivos.

Ayer las brigadas llegaron hasta la ciudadela del Plan Tres Mil, que, en las pruebas de antígenos nasales realizadas en la población, concentra el 17% de positividad.

Fernández aseguró que se entregarán medicamentos para las personas que den positivo al virus.

Por su parte, el secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, señaló que los distritos más afectados por el Covid-19 son el 8, 5, 11 y 7, en los cuales se están ejecutando acciones para evitar contagios. “Vamos a continuar con el trabajo de búsqueda para hacer el bloqueo de casos”, dijo el funcionario municipal.

