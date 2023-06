Identifican al hombre que promovió la agresión a Muriel y a tres autoras materiales

Asimismo, señaló que la Felcc está realizando constantes operativos en búsqueda de estas cuatro personas, con la finalidad de que sean sancionados por la justicia, pues anunció que no se tolerarán más hechos similares.

Su esposo, José Carlos Cantero, pidió a la Policía celeridad en las investigaciones q ue se desarrollan por la agresión que recibió Muriel Cruz, pues señala que, pese a que hay 13 personas detenidas en la cárcel, aún no se ha dado con los principales agresores.

“Las principales agresoras no están detenidas, pido celeridad a la Policía y al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), que los policías investigadores se muevan y que no dejen pasar este hecho, porque si hoy fue mi esposa, mañana será otra persona. No puede que ser que siempre agredan a los asambleístas del MAS en la Gobernación”, señaló