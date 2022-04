Identifican como Jorge Alberto Flores al joven abatido en operativo de la Aduana

Escucha esta nota aquí

El hombre que fue abatido con disparos de arma de fuego en un operativo aduanero en el séptimo anillo, por la zona del Cambódromo, fue identificado como Jorge Alberto Flores, de 27 años, hombre que dentro de tres días estaba a punto de celebrar un año más de vida (23 de abril), pero encontró la muerte la madrugada de este miércoles en la intervención militar.

Rosa Urquiza Flores, tía de la víctima y madre de crianza, indicó que se enteró a través de las noticias de que su familiar había muerto. "No sabemos cómo pasó esto, a mediodía al ver las noticias me enteré que lo habían matado, pido que me ayuden a que no quede impune su muerte", manifestó y recalcó que sentarán la denuncia formal para que sancionen a las personas que dispararon en contra de la humanidad de su hijo de crianza.

Contó que Jorge Alberto era hijo de su hermana, pero ella falleció hace años y el joven se quedó a su cargo. "Yo lo crié desde chico, soy su mamá. Ayer le dije que le vaya bien cuando salió, como no llegaba en la noche me puse triste y ahora me entero de que está muerto", expresó.

Aseguró que el hombre trabajaba como carguero, algunas veces en el matadero, y hacía trabajos donde le pagaban por día. "Él siempre me decía mamá, nunca llegaba con sus manos vacías. Era trabajador, y ahora vengo para verlo así, muerto", indicó al salir de la morgue.

Por su parte, el abogado Fernando Parra indicó que los militares habían irrumpido la propiedad donde estaba el camión, supuestamente con mercadería de contrabando, y aseguró que los cargadores y personas que estaban en el garaje no portaban armas de fuego.

"Las personas arrestadas son trabajadores de esa propiedad, estaban cuidando el camión, no estaban armados y los del Ejército ingresaron haciendo uso de la fuerza", explicó a Unitel.

El comandante departamental de la Policía, coronel Erick Holguín, indicó que entre los arrestados hay funcionarios militares como también trabajadores que estaban en la propiedad al momento de la intervención.

Se espera el informe de la autopsia de ley que le realizaron a Flores, para determinar la causa de muerte, procedimiento que ya se realizó; sin embargo, el fiscal asignado al caso, Winsor Ortiz, señaló que el fiscal departamental, Roger Mariaca, iba a dar la información oficial.









