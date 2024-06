Iglesia católica exhorta a que las leyes se apliquen para todos

En su homilía de este domingo, monseñor René Leigue exhortó a que las autoridades apliquen las leyes por igual y que no se beneficie solamente a un grupo.

“¿Por qué se escucha a algunos y a otros se los deja a un lado? ¿Las leyes no son para todos? Encontrar la solución es para todos y no solamente para el grupo que me escucha o esta conmigo. Las leyes son para todos y a todos nos tienen que beneficiar”, expresó Leigue.