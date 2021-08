Iglesia llama a cuidar los recursos naturales, a vacunarse y a reformar la justicia

Escucha esta nota aquí



En su homilía de este domingo, el arzobispo Sergio Gualberti habló de la importancia de cuidar la vida en tiempos de Covid con las medidas de bioseguridad y las vacunas. "Esto implica la gran responsabilidad de cuidar nuestra vida, acatando las medidas sanitarias y de seguridad, y haciéndonos vacunar. De esta manera, cumplimos con el precepto divino de cuidar la vida y hacemos también un gesto de exquisita caridad cristiana hacia nuestro prójimo", señaló el religioso desde la catedral de Santa Cruz.

Gualberti también se refirió a los incendios forestales y a los avasallamientos al señalar que la irracionalidad humana en nuestro país no para en la explotación salvaje de los recursos naturales, y que, por esto, los incendios se han multiplicado en manera exponencial.

"Otro ámbito de nuestro compromiso por la vida es la lucha en contra del calentamiento global del clima, causado por la irracionalidad y codicia humana que no paran en la explotación salvaje de los recursos naturales no renovables, en la quema de bosques, en la contaminación del aire y agua y en herir a muerte la biodiversidad. Lo estamos experimentando en nuestro país, donde, en comparación a los años anteriores, los incendios se han multiplicado en manera exponencial", dijo el religioso.



El prelado puntualizó que la mano criminal del hombre viene sembrando muerte entre la flora y la fauna, creando, por el humo, un ambiente irrespirable en pueblos y ciudades.



"La mano criminal no ha parado ni siquiera ante las reservas naturales y parques nacionales, sembrando muerte entre la flora y la fauna, y creando, por el humo, un ambiente irrespirable en pueblos y ciudades", continuó Gualberti.



"Al cuidar la creación, obra de Dios, salvaguardamos también nuestra vida y la de las generaciones venideras", señaló.



Gualberti dijo que las autoridades están llamadas a implementar políticas, ecológicas y asignar medios para el cuidado de la vida y la salud de la población y la preservación del medioambiente



"Este debe ser nuestro compromiso cotidiano de ciudadanos, pero en particular de las autoridades llamadas a implementar políticas, ecológicas y a gastar energías y asignar medios, estructuras y personal, para el cuidado de la vida y salud de la población y la preservación del medioambiente", refirió.



El arzobispo también dijo que otro aspecto urgente en lo que se debe trabajar es en la purificación y la reforma de la justicia "servil y parcializada" en nuestro país, que es la causa de tensiones, enfrentamientos y sufrimientos.

"Desde tiempo se eleva un clamor de todas partes para que, de una vez por todas, entre las distintas fuerzas sociales y políticas, se concorde un cambio radical de la justicia, para que actúe de forma independiente, eficaz y eficiente, con equidad y transparencia, y resuelva los conflictos jurídicos con miras a restaurar la paz social en el marco constitucional del Estado de derecho", finalizó.

