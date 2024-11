Iglesia pide "humanizar la crisis" y "no acostumbrarse a la exclusión social de los más débiles"

"Jesús no solo dice la verdad, busca la verdad; habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos; habla con sinceridad, sin dogmatismos. No habla como los fanáticos que trata de imponer su verdad, tampoco como funcionarios pagados que la defienden (su verdad) por obligación aunque no crean en ella. No tolera la mentira ni la injusticia, no soporta las manipulaciones", reflexionó. Y cerró este pensamiento al expresar: "Jesús es la voz de los sin voz, y la voz contra los que tienen demasiada voz".