Iglesia y una autoridad jurisdiccional descalifican el accionar policial y de la Fiscalía en su intervención a un centro de acogida

Por su parte, Becerra manifestó que "nos ha causado mucha molestia que la Policía y fiscalía hayan allanado un centro de acogimiento, vulnerando el procedimiento y sobre todo los derechos que tienen los niños que están en el centro".



Asimismo, aclaró que "no estamos en contra de la investigación, pero no vulnerando los derechos de los otros menores en el centro, atemorizándolos, cosa que no procede".