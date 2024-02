Impedir la llegada de Camacho a Santa Cruz solo refleja el temor del MAS, según Matkovic

Para el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, el pedido de algunos asambleístas del MAS para que la audiencia del gobernador Luis Fernando Camacho sea virtual y no presencial, no es otra cosa que el miedo que el MAS le tiene al líder cruceño.



"Ese es el miedo que le tienen a Luis Fernando. Luis Fernando no está en Chonchocoro, en el penal más peligroso de Bolivia a 3.600 metros de altura, porque haya cometido algún delito. Es porque le tienen miedo", afirmó Matkovic.



El presidente de la Asamblea calificó de "absurdos" los argumentos presentados por algunos asambleístas del MAS que pretenden frenar la llegada del gobernador a Santa Cruz para que atienda su juicio oral por el caso "decretazo".



"Y ese miedo se traduce en ese absurdo de pedir que le hagan un juicio por Zoom, cuando el derecho que tienen todas las personas es de defenderse y defenderse no solamente en libertad como se debieron a defender, sino que poder estar frente a frente con sus jueces como son un tribunal", señaló Matkovic.



"Lo hallo tan absurdos y tan mal planteados que, entiendo que ni siquiera se lo recibieron al día de ayer", agregó.