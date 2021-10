Impiden que dirigente de la marcha indígena viaje a Escocia a exponer la "vulneración de derechos de los pueblos originarios"

Escucha esta nota aquí

Una situación inesperada y que lo dejó con las denuncias ante la comunidad internacional en la mano. Adolfo Chávez, dirigente de la marcha por el territorio y miembro de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), fue arrestado en el aeropuerto internacional Viru Viru, la madrugada de este domingo, cuando pretendía viajar a Escocia para exponer sobre la vulneración de los derechos a los pueblos originarios en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

“Su vuelo tenía que partir a las 01:30 horas, pero Migración puso en alerta su presencia y los miembros de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) lo detuvieron y lo condujeron hasta su oficina, donde fue liberado esta mañana”, explicó, Celso Padilla, portavoz del Parlamento Indígena.

Según Padilla, los policías explicaron a Chávez que tenía una orden de arraigo que le impedía salir del país, por un proceso de supuesta malversación de fondos que la ex Fondo Indígena Originario Campesino ( Fondioc ), en cual había sido declarado en rebeldía.

“Se lo está investigando porque no ha terminado de presentar sus descargos cuando fungía como director de la Cidob, por el caso ExFondioc. Pero él (Adolfo Chávez) no sabía que había sido declarado en rebeldía y ahora ha sido reactivado el caso para perseguirlo políticamente porque es parte de la marcha indígena. El no cometió ningún delito y yo soy testigo de que ya presentó su descargo en un 90%, solo falta entregar algunas facturas”, agregó.

Chávez debía viajar a Escocia para participar de la COP26, evento en el cual expondría sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ante el extractivismo. Solo pudo abordar el avión su acompañante, Tomás Candía, quien ahora podría ocupar el lugar de expositor que dejo Chávez. Solo Tomás Candia (der.), miembro de la Coica, pudo viajar a la COP26.

“El Gobierno nacional impidió su viaje porque Chávez iba a exponer ante representantes de 195 países sobre la extracción de minerales, hidrocarburos y empresas hidroeléctricas que le están haciendo daño a los pueblos originarios. Empezaron a perseguirlo a él, pero no a otras exautoridades de la presidencia de Evo Morales, que, si desfalcaron dinero de la exFondioC, como la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo”, comentó.

Ante la frustración de su viaje, Adolfo Chávez continuará con la agenda nacional de los pueblos indígenas que están pernoctando en los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, luego de 37 días de marcha, de Trinidad a la Capital Cruceña.