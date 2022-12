Impiden que la Alcaldía ingrese a los predios avasallados, cerca al Jardín Botánico

Funcionarios de la Alcaldía acudieron esta jornada a los predios cerca al Jardín Botánico, intentaron ingresar para recabar información del lugar, pero los avasalladores no se lo permitieron . Aseguraban que se trata de una propiedad privada , pero los funcionarios insisten en que es un área de equipamiento destinada a ser una laguna de regulación y parque urbano.

“Lamentamos esta situación de que no nos permitan ingresar, pero no vamos a permitir violencia. Volveremos con apoyo de la justicia porque hay que identificar el daño y cuántos asentamientos hay. No se pueden comercializar terrenos que son municipales”, aseveró.



La autoridad añadió que hay un Plan Maestro aprobado con un proceso de urbanización, que indica que en este terreno corresponde una laguna de regularización y un parque urbano.