Imputan a arquitecto aprehendido por caso vertedero; Fiscalía pide su detención en la cárcel

El arquitecto Roberto Antonio Moreno Sanjinés quedó aprehendido este martes porque supuestamente realizó un avaluó con sobreprecio del vertedero municipal. La Fiscalía ya presentó la imputación formal en su contra y pide al juez que sea enviado de manera preventiva a la cárcel de Palmasola.

El fiscal Alberto Zeballos informó que el profesional declaró en calidad de investigado y manifestó que fue sugerido por el Colegio de Arquitectos en una terna a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para que cotice el precio del terreno, ubicado en la localidad de San Miguel de Los Junos, que fue comprado para usarlo como vertedero.

“El aprehendido manifestó que realizó el avalúo dentro del marco legal, porque fue confiado por terna que solicitó Alcaldía al Colegio de Arquitectos. Sin embargo, se ha encontrado serias contradicciones con respecto a otros avalúos que fueron practicados de manera posterior en este municipio y que han arrojado precios menores en vez de que sean mayores”, explicó.

Zeballos señaló que esta jornada se presentó ante la autoridad jurisdiccional la imputación contra el sindicado y en la documentación se solicita que sea enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola, por considerar que es presunto autor del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y porque existen riesgos procesales en su contra.

Según la denuncia de la Alcaldía cruceña y las investigaciones de la Fiscalía, la compra del terreno de 200 hectáreas tuvo un sobreprecio de 8 millones de dólares. Con la aprehensión se Roberto Antonio Moreno se busca si ese dinero benefició los exfuncionarios de la Alcaldía que están imputados o a las personas que vendieron el lugar.

“El precio catastral de los predios es de Bs 261.000, esto no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Sin embargo, este negocio irregular se consolida por el precio de $us 10 millones. Es decir, se lo realiza sobre el precio comercial y no sobre el precio catastral”, indicó la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza.

