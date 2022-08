Imputan a diputada de Creemos por el supuesto arañazo de 2021 al masista Héctor Arce

"A eso de las 11:00 de la mañana, la diputada Añez de manera violenta se dirige hacia la testera. Viendo que hace unos días tomaron la testera de manera agresiva, pues mi persona, para evitar que llegara a nuestro hermano Luis Arce Catacora, quien estaba presentando su informe; me paré delante de ella. En ese momento es que con su brazo me tomó de acá, del cuello, por 10 o 15 segundos, y sentí que me faltaba el aire. Luego, me soltó y ahí me provocó estos rasguños. Fueron tres arañazos, uno en la cara. Por esa razón, hay que sentar precedente", relató Arce en noviembre.