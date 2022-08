Incendio consume dos puestos de comida en el mercado Bicentenario de la Villa Primero de Mayo

Mónica Reyes, la afectada, explicó que el incendio se inició unos 15 minutos después de que hubiera cerrado su puesto para irse a casa. "Me llamaron, pero no pude contestar, recién había llegado a mi casa después de dejar de vender, pero al ver que no respondía la gente llegó a mi casa en moto para avisarme que se estaba incendiando mi puesto de venta", indicó la afectada a EL DEBER.