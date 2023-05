Incendio consume una barraca y parte de la vivienda de una familia

"Mi hijo me dice que había fuego y cuando nos levantamos el fuego en el taller estaba alto. Pedimos ayuda a los vecinos, salimos a apagar la electricidad y sacar las garrafas", explicó el afectado.

Señaló que por fortuna las perdidas solo fueron materiales y su familia no sufrió daños. "Gracias a Dios los bomberos vinieron rápido y ayudaron para que no se pierda todo. Aquí funciona una carpintería, tenemos nueve máquinas, es un galpón y vivienda. No hay personas heridas porque salimos a tiempo aunque el fuego estaba fuera cuando nos percatamos", acotó.